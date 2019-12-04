Пике назвал свой вариант флага "Уэльс. Гольф. Мадрид"

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Пике назвал свой вариант флага "Уэльс. Гольф. Мадрид"

Защитник "Барселоны" Жерар Пике поделился мнением о флаге валлийских фанатов, который был адресован нападающему "Реала" Гарету Бэйлу.

Напомним, что на игре отбора Евро-2020 болельщики сборной Уэльса вывесили флаг "Уэльс. Гольф. Мадрид".

"Какой у меня порядок слов? Футбол, футбол и футбол", приводит слова Пике Mundo Deportivo.

В этом сезоне на счету Пике один забитый гол в 17 матчах.

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Вариант Пике:Теннис,Твиттер,Шакира.

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