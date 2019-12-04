Роналду высказался о своем соперничестве с Месси

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду сделал заявление о своем соперничестве с форвардом "Барселоны" Лионелем Месси.

"Наше соперничество завершилось? Оно только начинается", - цитирует Роналду El Chiringuito TV.

Напомним, что 2 декабря аргентинец стал шестикратным обладателем "Золотого мяча". Португалец выигрывал данную награду пять раз. В этом году по итогам голосования Роналду оказался на третьем месте.

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