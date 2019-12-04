СПАЛ разгромил "Лечче" и вышел в 1/8 финала Кубка Италии

В 4-м раунде Кубка Италии СПАЛ уверенно разобрался с "Лечче".

Таким образом, СПАЛ прошел в 1/8 турнира, где будет противостоять "Милану".

СПАЛ - "Лечче" 5:1

Голы: Игор, 18 - 1:0, Палоски, 24 - 2:0, Мурджа, 31 - 3:0, Ционек, 45 - 4:0, Имбюла, 55 - 4:1, Флоккари, 83 - 5:1

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