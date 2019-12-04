СПАЛ разгромил "Лечче" и вышел в 1/8 финала Кубка Италии

Теги спаллечче

СПАЛ разгромил "Лечче" и вышел в 1/8 финала Кубка Италии

В 4-м раунде Кубка Италии СПАЛ уверенно разобрался с "Лечче".

Таким образом, СПАЛ прошел в 1/8 турнира, где будет противостоять "Милану".

СПАЛ - "Лечче" 5:1

Голы: Игор, 18 - 1:0, Палоски, 24 - 2:0, Мурджа, 31 - 3:0, Ционек, 45 - 4:0, Имбюла, 55 - 4:1, Флоккари, 83 - 5:1

Читайте также: "Перуджа" обыграла "Сассуоло" в матче 1/16 финала Кубка Италии. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Слуцкий может продолжить карьеру в Греции

Слуцкий может продолжить карьеру в Греции

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Интер Милан Интер Милан 14 37
2 Ювентус Ювентус 14 36
3 Лацио Лацио 14 30
4 Рома Рома 14 28
5 Кальяри Кальяри 13 25
6 Аталанта Аталанта 14 25
7 Наполи Наполи 14 20
8 Парма Парма 14 18
9 Хеллас Верона Хеллас Верона 14 18
10 Торино Торино 14 17
11 Милан Милан 14 17
12 Болонья Болонья 14 16
13 Фиорентина Фиорентина 14 16
14 Сассуоло Сассуоло 13 14
15 Лечче Лечче 14 14
16 Удинезе Удинезе 14 14
17 Сампдория Сампдория 13 12
18 Дженоа Дженоа 14 10
19 СПАЛ СПАЛ 14 9
20 Брешия Брешия 13 7
Полная таблица

топ-5 тегов