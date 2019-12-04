"Милан" вышел из борьбы за Алексея Миранчука

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"Милан" вышел из борьбы за Алексея Миранчука

Хавбек "Локомотива" Алексей Миранчук более не входит в сферу интересов "Милана".

Как сообщает Calciomercato, инициатором этого решения стал спортивный директор "Милана" Звонимир Бобан, который посоветовал клубу обратить внимание на других футболистов.

Напомним, что ранее интерес к Алексею Миранчуку проявлял "Ювентус".

В текущем сезоне на счету Миранчука 9 забитых мячей и 4 ассиста в 19 играх.

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