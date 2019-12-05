"Челси", "Лестер" и "Вулверхэмптон" одержали победы в АПЛ

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"Челси", "Лестер" и "Вулверхэмптон" одержали победы в АПЛ

Представляем результаты 15-го тура АПЛ.

"Вулверхэмптон" - "Вест Хэм" 2:0

Голы: Дендонкер, 23 - 1:0, Кутроне, 86 - 2:0

"Вулверхэмптон": Руй Патрисиу, Доэрти, Кастро, Коуди, Моутинью, Дендонкер, Рубен Невеш, Саисс, Траоре (Беннетт, 89), Хименес (Кутроне, 84), Диогу Жота (Нету, 72).

"Вест Хэм": Мартин, Фредерикс, Огбонна, Бальбуэна, Крессуэлл, Форнальс, Снодграсс (Ярмоленко, 62), Нобл (Холланд, 71), Райс, Фелипе Андерсон, Аллер (Айети, 80).


"Челси" - "Астон Вилла" 2:1

Голы: Абрахам, 24 - 1:0, Трезеге, 41 - 1:1, Маунт, 48 - 2:1

"Челси": Аррисабалага, Кристенсен, Джеймс, Зума, Аспиликуэта, Пулишич (Хадсон-Одои, 86), Маунт, Канте, Ковачич, Виллиан (Жоржиньо, 90), Абрахам (Батшуайи, 83).

"Астон Вилла": Хитон, Таргетт, Мингз, Аль-Мухаммади, Конса, Накамба, Хурихэйн (Дуглас Луис, 58), Трезеге (Хота, 76), Макгинн, Грилиш, Уэсли.


"Саутгемптон" - "Норвич" 2:1

Голы: Ингз, 22 - 1:0, Бертран, 43 - 2:0, Пукки, 65 - 2:1

"Саутгемптон": Маккарти, Стивенс, Бертран, Соареш, Беднарек, Дженепо (Ромеу, 72), Уорд-Проуз, Редмонд, Хейбьерг, Ингз (Адамс, 77), Лонг (Йосида, 85).

"Норвич": Крул, Циммерманн, Годфри, Байрэм, Ааронс, Маклин, Кэнтуэлл (Буэндиа, 83), Эрнандес, Амаду (Штиперманн, 46), Трибулл (Тетти, 46), Пукки.


"Лестер" - "Уотфорд" 2:0

Голы: Варди (пен), 55 - 1:0, Мэддисон, 90 - 2:0

"Лестер": Шмейхель, Фукс, Сеюнджю, Рикарду Перейра, Эванс, Барнс (Джастин, 80), Тилеманс (Чоудури, 69), Мэддисон, Ндиди, Перес (Прат, 46), Варди.

"Уотфорд": Фостер, Мазина, Мариаппа, Фемения, Кэткарт, Дукуре, Капу, Хьюз (Кина, 83), Сарр, Дини (Грэй, 87), Деулофеу (Саксесс, 77).

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Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 14 40
2 Лестер Сити Лестер Сити 15 35
3 Манчестер Сити Манчестер Сити 15 32
4 Челси Челси 15 29
5 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 15 23
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 15 21
7 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 15 21
8 Тоттенхэм Тоттенхэм 15 20
9 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 14 19
10 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 14 19
11 Бернли Бернли 15 18
12 Борнмут Борнмут 15 16
13 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 15 16
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 14 16
15 Астон Вилла Астон Вилла 15 15
16 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 14 15
17 Саутгемптон Саутгемптон 15 15
18 Эвертон Эвертон 14 14
19 Норвич Сити Норвич Сити 15 11
20 Уотфорд Уотфорд 15 8
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