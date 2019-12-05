"Челси", "Лестер" и "Вулверхэмптон" одержали победы в АПЛ
Представляем результаты 15-го тура АПЛ.
"Вулверхэмптон" - "Вест Хэм" 2:0
Голы: Дендонкер, 23 - 1:0, Кутроне, 86 - 2:0
"Вулверхэмптон": Руй Патрисиу, Доэрти, Кастро, Коуди, Моутинью, Дендонкер, Рубен Невеш, Саисс, Траоре (Беннетт, 89), Хименес (Кутроне, 84), Диогу Жота (Нету, 72).
"Вест Хэм": Мартин, Фредерикс, Огбонна, Бальбуэна, Крессуэлл, Форнальс, Снодграсс (Ярмоленко, 62), Нобл (Холланд, 71), Райс, Фелипе Андерсон, Аллер (Айети, 80).
"Челси" - "Астон Вилла" 2:1
Голы: Абрахам, 24 - 1:0, Трезеге, 41 - 1:1, Маунт, 48 - 2:1
"Челси": Аррисабалага, Кристенсен, Джеймс, Зума, Аспиликуэта, Пулишич (Хадсон-Одои, 86), Маунт, Канте, Ковачич, Виллиан (Жоржиньо, 90), Абрахам (Батшуайи, 83).
"Астон Вилла": Хитон, Таргетт, Мингз, Аль-Мухаммади, Конса, Накамба, Хурихэйн (Дуглас Луис, 58), Трезеге (Хота, 76), Макгинн, Грилиш, Уэсли.
"Саутгемптон" - "Норвич" 2:1
Голы: Ингз, 22 - 1:0, Бертран, 43 - 2:0, Пукки, 65 - 2:1
"Саутгемптон": Маккарти, Стивенс, Бертран, Соареш, Беднарек, Дженепо (Ромеу, 72), Уорд-Проуз, Редмонд, Хейбьерг, Ингз (Адамс, 77), Лонг (Йосида, 85).
"Норвич": Крул, Циммерманн, Годфри, Байрэм, Ааронс, Маклин, Кэнтуэлл (Буэндиа, 83), Эрнандес, Амаду (Штиперманн, 46), Трибулл (Тетти, 46), Пукки.
"Лестер" - "Уотфорд" 2:0
Голы: Варди (пен), 55 - 1:0, Мэддисон, 90 - 2:0
"Лестер": Шмейхель, Фукс, Сеюнджю, Рикарду Перейра, Эванс, Барнс (Джастин, 80), Тилеманс (Чоудури, 69), Мэддисон, Ндиди, Перес (Прат, 46), Варди.
"Уотфорд": Фостер, Мазина, Мариаппа, Фемения, Кэткарт, Дукуре, Капу, Хьюз (Кина, 83), Сарр, Дини (Грэй, 87), Деулофеу (Саксесс, 77).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|14
|40
|2
|Лестер Сити
|15
|35
|3
|Манчестер Сити
|15
|32
|4
|Челси
|15
|29
|5
|Вулверхэмптон
|15
|23
|6
|Манчестер Юнайтед
|15
|21
|7
|Кристал Пэлас
|15
|21
|8
|Тоттенхэм
|15
|20
|9
|Шеффилд Юнайтед
|14
|19
|10
|Арсенал Лондон
|14
|19
|11
|Бернли
|15
|18
|12
|Борнмут
|15
|16
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|15
|16
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|14
|16
|15
|Астон Вилла
|15
|15
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|14
|15
|17
|Саутгемптон
|15
|15
|18
|Эвертон
|14
|14
|19
|Норвич Сити
|15
|11
|20
|Уотфорд
|15
|8