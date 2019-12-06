Фанаты покинули игру между "Арсеналом" и "Локомотивом" в первом тайме

Фанаты покинули игру РПЛ между тульским "Арсеналом" и "Локомотивом" на 30-й минуте встречи.

Сообщается, что таким образом фанатские объединения участвуют в акции протеста против действий полиции. На прошлых выходных полиция Санкт-Петербурга провела массовые задержания болельщиков "Спартака".

Отмечается, что на стадионе все равно осталось большое число болельщиков, но без фанатов на стадионе стало тише.

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