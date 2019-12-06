"Шахтер" не испытал проблем в матче с "Олимпиком"

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"Шахтер" не испытал проблем в матче с "Олимпиком"

В 17-м туре УПЛ "Шахтер" разгромил "Олимпик".

"Горняки" по-прежнему лидируют в чемпионате, опережая "Динамо" на 14 очков.

"Шахтер" - "Олимпик" 3:0

Голы: Матвиенко, 4 - 1:0, Марлос, 77 - 2:0, Исмаили, 90 - 3:0

"Шахтер": Пятов, Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Алан Патрик (Маркос Антонио, 87), Степаненко, Тете (Марлос, 68), Коваленко (Соломон, 82), Тайсон, Мораес.

"Олимпик": Крынский, Ксенз, Гришко, Лукьянчук, Клименчук, Завийский (Фабиньо, 63), Цымбалюк, Политыло, Имери, Балашов (Г. Пасич, 72), Шахаб (Джеффри, 81).  

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1 Шахтер Донецк Шахтер Донецк 17 47
2 Динамо Киев Динамо Киев 16 33
3 Заря Луганск Заря Луганск 16 31
4 Десна Чернигов Десна Чернигов 16 30
5 Александрия Александрия 16 27
6 Мариуполь Мариуполь 16 18
7 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 17 18
8 Dnipro-1 Dnipro-1 16 18
9 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 16 17
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12 Ворскла Ворскла 16 11
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