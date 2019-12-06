"Шахтер" не испытал проблем в матче с "Олимпиком"
В 17-м туре УПЛ "Шахтер" разгромил "Олимпик".
"Горняки" по-прежнему лидируют в чемпионате, опережая "Динамо" на 14 очков.
"Шахтер" - "Олимпик" 3:0
Голы: Матвиенко, 4 - 1:0, Марлос, 77 - 2:0, Исмаили, 90 - 3:0
"Шахтер": Пятов, Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Алан Патрик (Маркос Антонио, 87), Степаненко, Тете (Марлос, 68), Коваленко (Соломон, 82), Тайсон, Мораес.
"Олимпик": Крынский, Ксенз, Гришко, Лукьянчук, Клименчук, Завийский (Фабиньо, 63), Цымбалюк, Политыло, Имери, Балашов (Г. Пасич, 72), Шахаб (Джеффри, 81).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|17
|47
|2
|Динамо Киев
|16
|33
|3
|Заря Луганск
|16
|31
|4
|Десна Чернигов
|16
|30
|5
|Александрия
|16
|27
|6
|Мариуполь
|16
|18
|7
|Олимпик Донецк
|17
|18
|8
|Dnipro-1
|16
|18
|9
|Колос Ковалёвка
|16
|17
|10
|Львов
|16
|11
|11
|Карпаты Львов
|16
|11
|12
|Ворскла
|16
|11