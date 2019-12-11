Гончаренко получил двухматчевую дисквалификацию

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Гончаренко получил двухматчевую дисквалификацию

КДК РФС наказал наставника ЦСКА Виктора Гончаренко двухматчевой дисквалификацией.

Отметим, что причиной послужило применение нецензурной лексики в адрес судьи Василия Казарцева после игры с "Краснодаром" (1:1).

Сообщается, что Гончаренко получил бан на два матча, а также на один матч условно. Кроме того, тренера "армейцев" оштрафовали на 100 тысяч рублей и установили ему испытательный срок до конца текущего сезона.

Ранее Гончаренко уже был дисквалифицирован на один матч за оскорбления судьи Станислава Васильева на игре против "Сочи" (3:2).

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