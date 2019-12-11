"Спартак" оштрафовали на полмиллиона рублей

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"Спартак" оштрафовали на полмиллиона рублей

КДК РФС определился с наказанием для "Спартака" за поведение фанатов на игре с "Ростовом" (1:4).

"Фанаты пользовались пиротехникой, а также бросили ракетницу на 81-й минуте. На трибунах были несогласованные и оскорбительные баннеры. За все нарушения клубу назначен штраф в размере 530 тысяч рублей", - заявил президент КДК РФС Артур Григорьянц.

После 19 туров "Спартак" идет в РПЛ на 10-м месте, имея в активе 22 очка.

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