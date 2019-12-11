"Спартак" оштрафовали на полмиллиона рублей
КДК РФС определился с наказанием для "Спартака" за поведение фанатов на игре с "Ростовом" (1:4).
"Фанаты пользовались пиротехникой, а также бросили ракетницу на 81-й минуте. На трибунах были несогласованные и оскорбительные баннеры. За все нарушения клубу назначен штраф в размере 530 тысяч рублей", - заявил президент КДК РФС Артур Григорьянц.
После 19 туров "Спартак" идет в РПЛ на 10-м месте, имея в активе 22 очка.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15