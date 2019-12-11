"Краснодар" вынужденно отложил вылет в Испанию на матч с "Хетафе"

"Краснодару" не удалось во время отправиться в Испанию на игру Лиги Европы против "Хетафе".

Всему виной сильный туман, из-за которого временно запретили вылет из аэропорта. Команда в ожидании вылета провела тренировку на своей базе.

Поединок между "Хетафе" и "Краснодаром" состоится завтра, 12 декабря, в 20:55 (мск).

За тур до конца группового раунда ЛЕ "Краснодар" идет на втором месте в группе, отставая от "Базеля" на одно очко и имея по 9 очков с "Хетафе", который располагается на третьей позиции.

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