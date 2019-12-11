"Краснодар" вынужденно отложил вылет в Испанию на матч с "Хетафе"
"Краснодару" не удалось во время отправиться в Испанию на игру Лиги Европы против "Хетафе".
Всему виной сильный туман, из-за которого временно запретили вылет из аэропорта. Команда в ожидании вылета провела тренировку на своей базе.
Поединок между "Хетафе" и "Краснодаром" состоится завтра, 12 декабря, в 20:55 (мск).
За тур до конца группового раунда ЛЕ "Краснодар" идет на втором месте в группе, отставая от "Базеля" на одно очко и имея по 9 очков с "Хетафе", который располагается на третьей позиции.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15