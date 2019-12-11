"Ротор" определил четырех кандидатов на пост тренера
"Ротор" приступил к поиску нового тренера на замену ушедшему Игорю Меньщикову.
Сообщается, что клуб рассматривает кандидатуры Сергея Овчинникова, Дмитрия Аленичева, Дмитрия Хохлова и Омари Тетрадзе.
После 25 туров "Ротор" лидирует в ФНЛ, имея в активе 52 очка.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ротор Волгоград
|25
|52
|2
|Торпедо Москва
|25
|51
|3
|Химки
|25
|50
|4
|Чертаново
|25
|48
|5
|Нефтехимик
|25
|46
|6
|Шинник Ярославль
|25
|40
|7
|Балтика
|25
|39
|8
|СКА Хабаровск
|25
|37
|9
|Чайка Песчанокопское
|25
|36
|10
|Томь
|25
|36
|11
|Shakhter-Volga-Olimpiets
|25
|35
|12
|Krasnodar II
|25
|28
|13
|Авангард Курск
|25
|27
|14
|Торпедо Армавир
|25
|27
|15
|Луч Владивосток
|25
|26
|16
|Спартак Москва II
|25
|25
|17
|Енисей Красноярск
|25
|25
|18
|Мордовия Саранск
|25
|19
|19
|Текстильщик
|25
|17
|20
|Факел
|25
|16