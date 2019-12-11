"Ротор" определил четырех кандидатов на пост тренера

Теги ротор волгоградсергей овчинниковдмитрий аленичевдмитрий хохлов

"Ротор" определил четырех кандидатов на пост тренера

"Ротор" приступил к поиску нового тренера на замену ушедшему Игорю Меньщикову.

Сообщается, что клуб рассматривает кандидатуры Сергея Овчинникова, Дмитрия Аленичева, Дмитрия Хохлова и Омари Тетрадзе.

После 25 туров "Ротор" лидирует в ФНЛ, имея в активе 52 очка.

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