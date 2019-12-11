AS назвала атакующее трио "Реала" на матч с "Брюгге"

Наставник "Реала" Зинедин Зидан не планирует задействовать Гарета Бэйла в игре с "Брюгге".

Как сообщает AS, атакующее трио "сливочных" в матче составят Родриго, Лука Йович и Винисиус Жуниор.

Кроме того, Зидан планирует выпустить в стартовом составе сразу пять футболистов моложе 22 лет.

Напомним, что матч с "Брюгге" никак не повлияет на положение "Реала" в группе. Мадридский клуб в любом случае выйдет со второго места.

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