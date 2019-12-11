Две недели в июле Лаутаро Мартинеса можно будет приобрести за 111 миллионов евро

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Две недели в июле Лаутаро Мартинеса можно будет приобрести за 111 миллионов евро

У европейских клубов предстоящим летом будет шанс подписать нападающего "Интера" Лаутаро Мартинеса.

Как сообщает As, с 1-го по 14-е июля аргентинца можно будет приобрести за 111 миллионов евро. В остальное время для трансфера футболиста необходимо будет вести переговоры с "Интером", который не горит желанием расставаться с одним из своих лидеров.

Напомним, что в трансфере Мартинеса заинтересована "Барселона" и "Манчестер Сити".

В этом сезоне Мартинес провел 21 матч, забил 13 голов и отдал 4 ассиста.

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