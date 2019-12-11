ФИФА подала в суд на "Ашан"

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ФИФА подала в суд на "Ашан"

ФИФА намерена судиться с сетью супермаркетов "Ашан".

Сообщается, что ФИФА подала в суд иск на четыре миллиона рублей, однако по какой причине пока неизвестно.

Ранее "Ашан" подвергался штрафам за продажу продукции с символикой ЧМ-2018 и товарным знаком FIFA.

"Ашан" работает в России с 2002 года. В настоящее время по всей стране работает 283 магазина.

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ramis.popov.95

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