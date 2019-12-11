Лэмпард назвал "Челси" приоритетную цель на зимнее трансферное окно

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард намерен усилить атаку в зимнее трансферное окно.

По сведениям Mirror, английский специалист попросил клуб подписать нападающего "Кристал Пэлас" Уилфрида Заа.

"Челси" также интересуется вингером дортмундской "Боруссии" Джейдоном Санчо, однако "шмели" не отпустят своего лидера по среди сезона.

В этом сезоне на счету Заа два забитых мяча и два ассиста в 17 играх.

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