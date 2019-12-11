Три клуба АПЛ нацелились на Мбаппе и Неймара

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Три клуба АПЛ нацелились на Мбаппе и Неймара

Форварды ПСЖ Килиан Мбаппе и Неймар попали в сферу интересов английских топ-клубов.

Как сообщает Le Parisien, в атакующем дуэте парижан заинтересованы "Ливерпуль", "Манчестер Сити" и "Челси".

Отмечается, что трансфер Неймара оценивается в 178 миллионов евро, а вот продажа Мбаппе маловероятна, так как ПСЖ намерен сохранить своего лидера.

Ранее сообщалось, что Мбаппе не планирует подписывать новое соглашение с клубом и может продолжить карьеру в "Реале".

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