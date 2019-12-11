"Арсенал" определился с кандидатурой нового тренера
Руководство "Арсенала", находящееся в поисках нового тренера, остановило свой выбор на Маурисио Почеттино.
Как сообщает Sky Sport Italia, аргентинский специалист стал основным кандидатом клуба на должность тренера. Переговоры с наставником стартуют в ближайшую среду.
Отмечается, что запасным вариантом является Карло Анчелотти, который ранее был уволен из "Наполи".
"Арсенал" в конце ноября уволил Унаи Эмери. Пока и.о. тренера стал Фредди Юнгберг.
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