"Арсенал" определился с кандидатурой нового тренера

Теги арсенал лондонмаурисио почеттино

"Арсенал" определился с кандидатурой нового тренера

Руководство "Арсенала", находящееся в поисках нового тренера, остановило свой выбор на Маурисио Почеттино.

Как сообщает Sky Sport Italia, аргентинский специалист стал основным кандидатом клуба на должность тренера. Переговоры с наставником стартуют в ближайшую среду.

Отмечается, что запасным вариантом является Карло Анчелотти, который ранее был уволен из "Наполи".

"Арсенал" в конце ноября уволил Унаи Эмери. Пока и.о. тренера стал Фредди Юнгберг.

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