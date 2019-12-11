Стало известно, когда Ибрагимович перейдет в "Милан"

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Стало известно, когда Ибрагимович перейдет в "Милан"

Форвард Златан Ибрагимович продолжит карьеру в "Милане".

Как сообщает Liverpool Echo, руководству "россонери" удалось убедить 38-летнего шведа вернуться в клуб. Отмечается, что подписание контракта состоится в январе.

Ранее интерес к Ибрагимовичу также проявляли "Болонья", "Наполи" и "Эвертон".

Ибрагимович выступал за "Милан" с 2010 по 2012 год.

Читайте также: СМИ узнали детали предложения Ибрагимовичу от "Наполи". | http://soccernews.ru
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