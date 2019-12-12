Анчелотти не возглавит "Арсенал"

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Анчелотти не возглавит "Арсенал"

"Арсенал" не ведет переговоры с экс-тренером "Наполи" Карло Анчелотти.

Как сообщает ESPN, "канониры" не заинтересованы в услугах итальянского специалиста и ведут переговоры с другими кандидатами.

Также отмечается, что "Арсенал" не будет спешить с назначением нового тренера, чтобы дать шанс и.о. тренера Фредди Юнгбергу.

После 16 туров "Арсенал" идет в АПЛ на 9-й позиции, имея в активе 22 очка.

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