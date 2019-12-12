В "РБ Зальцбурге" подтверждают переговоры с "Ливерпулем" по трансферу Минамино

Спортивный директор "Ред Булл Зальцбург" Кристоф Фройнд сообщил об интересе "Ливерпуля" к форварду команды Такуми Минамино.

"Да, мы действительно ведем переговоры с "Ливерпулем". Мы гордимся, что такие великие клубы заинтересованы в наших футболистах", - заявил Фройнд.

Напомним, что трансфер 24-летнего японца может обойтись мерсисайдцам в 8,5 миллиона евро.

В этом сезоне на счету Минамино 9 забитых мячей и 8 ассистов в 22 играх.

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