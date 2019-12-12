ЦСКА не активировал опцию выкупа Лукаса Сантоса

Хавбек Лукас Сантос, выступавший на правах аренды за ЦСКА, вернется в "Васко да Гама".

Как сообщает Globo Esporte, "армейцы" не воспользовались опцией выкупа 20-летнего бразильца за 4,8 миллиона евро и теперь игрок вернется в "Васко да Гама".

При этом отмечается, что ЦСКА, возможно, попробует подписать Сантоса ближайшим летом.

Сантос сыграл за ЦСКА четыре игры, однако результативными действиями не отличился.

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