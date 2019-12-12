Стало известно, когда Минамино перейдет в "Ливерпуль"

Форвард "РБ Зальцбург" Такуми Минамино продолжит карьеру в "Ливерпуле".

Как сообщает журналист The Athletic Джеймс Пирс, переход японца в английский клуб состоится 1 января. Стоимость сделки составит 8,5 миллиона евро.

Отмечается, что "Ливерпуль" выиграл борьбу за игрока у "Манчестер Юнайтед", "Милана" и менхенгладбахской "Борусии".

В текущем сезоне Минамино провел 22 матча, забил 9 голов и отдал 8 ассистов.

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