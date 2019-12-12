Стало известно, когда Минамино перейдет в "Ливерпуль"

Теги такуми минаминоливерпульред булл зальцбург

Стало известно, когда Минамино перейдет в "Ливерпуль"

Форвард "РБ Зальцбург" Такуми Минамино продолжит карьеру в "Ливерпуле".

Как сообщает журналист The Athletic Джеймс Пирс, переход японца в английский клуб состоится 1 января. Стоимость сделки составит 8,5 миллиона евро.

Отмечается, что "Ливерпуль" выиграл борьбу за игрока у "Манчестер Юнайтед", "Милана" и менхенгладбахской "Борусии".

В текущем сезоне Минамино провел 22 матча, забил 9 голов и отдал 8 ассистов.

Читайте также: В "РБ Зальцбурге" подтверждают переговоры с "Ливерпулем" по трансферу Минамино. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Определились еще 12 участников плей-офф Лиги Европы

Определились еще 12 участников плей-офф Лиги Европы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 16 46
2 Лестер Сити Лестер Сити 16 38
3 Манчестер Сити Манчестер Сити 16 32
4 Челси Челси 16 29
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 16 24
6 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 16 24
7 Тоттенхэм Тоттенхэм 16 23
8 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 16 22
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 16 22
10 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 16 22
11 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 16 22
12 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 16 19
13 Бернли Бернли 16 18
14 Эвертон Эвертон 16 17
15 Борнмут Борнмут 16 16
16 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 16 16
17 Астон Вилла Астон Вилла 16 15
18 Саутгемптон Саутгемптон 16 15
19 Норвич Сити Норвич Сити 16 11
20 Уотфорд Уотфорд 16 9
Полная таблица

топ-5 тегов