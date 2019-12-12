Стало известно, когда Минамино перейдет в "Ливерпуль"
Форвард "РБ Зальцбург" Такуми Минамино продолжит карьеру в "Ливерпуле".
Как сообщает журналист The Athletic Джеймс Пирс, переход японца в английский клуб состоится 1 января. Стоимость сделки составит 8,5 миллиона евро.
Отмечается, что "Ливерпуль" выиграл борьбу за игрока у "Манчестер Юнайтед", "Милана" и менхенгладбахской "Борусии".
В текущем сезоне Минамино провел 22 матча, забил 9 голов и отдал 8 ассистов.
Читайте также: В "РБ Зальцбурге" подтверждают переговоры с "Ливерпулем" по трансферу Минамино. | http://soccernews.ru
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|М
|О
|1
|Ливерпуль
|16
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|2
|Лестер Сити
|16
|38
|3
|Манчестер Сити
|16
|32
|4
|Челси
|16
|29
|5
|Манчестер Юнайтед
|16
|24
|6
|Вулверхэмптон
|16
|24
|7
|Тоттенхэм
|16
|23
|8
|Шеффилд Юнайтед
|16
|22
|9
|Арсенал Лондон
|16
|22
|10
|Кристал Пэлас
|16
|22
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|16
|22
|12
|Брайтон & Хоув Альбион
|16
|19
|13
|Бернли
|16
|18
|14
|Эвертон
|16
|17
|15
|Борнмут
|16
|16
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|16
|16
|17
|Астон Вилла
|16
|15
|18
|Саутгемптон
|16
|15
|19
|Норвич Сити
|16
|11
|20
|Уотфорд
|16
|9