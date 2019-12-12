"Реал" может использовать Модрича в сделке по Кулибали

"Реал" нацелился на покупку защитника "Наполи" Калиду Кулибали.

Как сообщает El Desmarque, итальянский клуб оценивает своего футболиста в 120 миллионов евро, однако "сливочные" готовы использовать в сделке Луку Модрича, чтобы сбить цену.

Отмечается, что для начала "Реал" предложит Модрича и доплату в размере 50 миллионов евро.

В текущем сезоне Кулибали провел 19 матчей, однако результативными действиями не отличился.

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