Агент прокомментировал интерес "Фламенго" к Роше

Хэмилтон Бернард, агент форварда "Спартака" Педро Роши, сообщил об интересе "Фламенго" к своему клиенту.

"Да, "Фламенго" связывался со мной по поводу аренды Роши. Будет ли у них возможность выкупа? На следующей неделе мы обсудим этот вопрос", - заявил агент.

"Спартак" приобрел Рошу в 2017 году. До конца текущего года футболист на правах аренды выступает за "Гремио".

Соглашение Роши со "Спартаком" действует до лета 2021 года.

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