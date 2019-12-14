"Интер" отменил пресс-конференцию Конте из-за статьи Corriere dello Sport

"Интер" вступил в конфликт с газетой Corriere dello Sport.

Поводом послужила статья о вылете клуба из Лиги Чемпионов, в который сильной критике подвергся наставник Антонио Конте.

"Чтобы послать всем СМИ сигнал о необходимости к уважению людей, пресс-конференция перед игрой против "Фиорентины" не состоится", - заявили в клубе.

Поединок с "фиалками" состоится 15 декабря. После 15 туров "Интер" лидирует в Серии А, опережая "Ювентус" на два очка.

Читайте также: Ванда Нара мешает ПСЖ выкупить Икарди. | http://soccernews.ru