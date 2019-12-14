Черышев не поможет "Валенсии" в матче с "Реалом"
Хавбек "Валенсии" Денис Черышев не сыграет против "Реала".
28-летний россиянин не попал в заявку на матч, который состоится 15 декабря в 23:00 (мск).
Напомним, что Черышев также не играл в матче Лиги Чемпионов против "Аякса".
В этом сезоне на счету Черышева два гола и один ассист в 12 матчах.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|16
|35
|2
|Реал Мадрид
|15
|34
|3
|Севилья
|16
|31
|4
|Реал Сосьедад
|17
|28
|5
|Хетафе
|16
|27
|6
|Атлетик Бильбао
|17
|27
|7
|Атлетико Мадрид
|16
|26
|8
|Валенсия
|16
|26
|9
|Гранада
|17
|24
|10
|Осасуна
|16
|23
|11
|Леванте
|17
|23
|12
|Бетис
|16
|22
|13
|Вильярреал
|16
|19
|14
|Реал Вальядолид
|16
|19
|15
|Алавес
|17
|19
|16
|Эйбар
|17
|16
|17
|Мальорка
|16
|14
|18
|Сельта Виго
|16
|13
|19
|Леганес
|17
|10
|20
|Эспаньол
|16
|9