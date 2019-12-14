Черышев не поможет "Валенсии" в матче с "Реалом"

Хавбек "Валенсии" Денис Черышев не сыграет против "Реала".

28-летний россиянин не попал в заявку на матч, который состоится 15 декабря в 23:00 (мск).

Напомним, что Черышев также не играл в матче Лиги Чемпионов против "Аякса".

В этом сезоне на счету Черышева два гола и один ассист в 12 матчах.

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