Гол в ворота "Зенита" признан лучшим на групповой стадии Лиги Чемпионов
Гол хавбека "РБ Лейпциг" Марселя Забитцера признан лучшим на групповой стадии Лиги Чемпионов.
25-летний футболист своим голом принес клубу победу в игре против "Зенита" (2:1).
В топ-3 также вошли голы нападающего "Барселоны" Луиса Суареса и вингера "Ювентуса" Дугласа Косты.
RESULT of the Goal of the Group Stage vote:— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 20 декабря 2019 г.
1) Marcel Sabitzer, @RBLeipzig_EN
2) @LuisSuarez9, @FCBarcelona
3) @douglascosta, @juventusfcen
4) Lautaro Martínez, @Inter_en
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