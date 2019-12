Гол в ворота "Зенита" признан лучшим на групповой стадии Лиги Чемпионов

Гол хавбека "РБ Лейпциг" Марселя Забитцера признан лучшим на групповой стадии Лиги Чемпионов.

25-летний футболист своим голом принес клубу победу в игре против "Зенита" (2:1).

В топ-3 также вошли голы нападающего "Барселоны" Луиса Суареса и вингера "Ювентуса" Дугласа Косты.

RESULT of the Goal of the Group Stage vote:

1) Marcel Sabitzer, @RBLeipzig_EN

2) @LuisSuarez9, @FCBarcelona

3) @douglascosta, @juventusfcen

4) Lautaro Martínez, @Inter_en



Your favourite?#UCL | @NissanFootball https://t.co/O0oMnADhOw pic.twitter.com/KEYwqhDvoy