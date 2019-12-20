Гол в ворота "Зенита" признан лучшим на групповой стадии Лиги Чемпионов

Гол хавбека "РБ Лейпциг" Марселя Забитцера признан лучшим на групповой стадии Лиги Чемпионов.

25-летний футболист своим голом принес клубу победу в игре против "Зенита" (2:1).

В топ-3 также вошли голы нападающего "Барселоны" Луиса Суареса и вингера "Ювентуса" Дугласа Косты.

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