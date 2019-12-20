Месси еще ни разу не забивал в Эль Класико после ухода Роналду из "Реала"

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Месси еще ни разу не забивал в Эль Класико после ухода Роналду из "Реала"

В перенесенном матче 10-го тура испанской Примеры "Барселона" разошлась миром с "Реалом" (0:0).

Отметим, что капитан каталонцев Лионель Месси не забивает в пятом класико кряду. Именно столько матчей между "Барсой" и "Реалом" состоялось после ухода Криштиану Роналду из мадридского клуба.

Напомним, что Месси является лучшим бомбардиром Эль Класико, забив 24 гола в 36 матчах. На счету Роналду 17 забитых мячей в 28 играх.

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