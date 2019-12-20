Клуб Бекхэма предпочел Дриусси другого футболиста

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Клуб Бекхэма предпочел Дриусси другого футболиста

Трансфер нападающего "Зенита" Себастьяна Дриусси в клуб Дэвида Бекхэма "Интер Майами" сорвался.

"Интер" подпишет другого, более дешевого игрока - колумбийца Рохера Мартинеса из мексиканской "Америки", - сообщил агент аргентинца.

Дриусси выступает за "Зенит" с 2017 года. В этом сезоне на его счету один гол и один ассист в 21 матче.

Напомним, что "Интер Майами" дебютирует в МЛС со следующего сезона.

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