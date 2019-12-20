Экс-тренер сборной Франции может возглавить "Монако"
"Монако" начал поиски нового наставника на замену Леонарду Жардиму.
Как сообщает Foot Mercato, монегаски контактировали с Лораном Бланом, который известен по своей работе в ПСЖ и сборной Франции.
Также "Монако" рассматривает кандидатуры Жюльена Стефана ("Ренн") и Марселино.
Жардим во второй раз возглавил "Монако" в январе 2019 года. После 18 туров клуб идет в Лиге 1 на 9-м месте.
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|Команда
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|Лилль
|18
|31
|4
|Ренн
|17
|30
|5
|Нант
|18
|29
|6
|Реймс
|17
|27
|7
|Бордо
|18
|26
|8
|Лион
|18
|25
|9
|Монако
|17
|25
|10
|Анжер
|18
|25
|11
|Сент-Этьен
|18
|25
|12
|Монпелье
|18
|24
|13
|Ницца
|18
|24
|14
|Страсбур
|18
|24
|15
|Брест
|18
|22
|16
|Дижон
|18
|17
|17
|Амьен
|17
|17
|18
|Метц
|18
|16
|19
|Ним
|17
|12
|20
|Тулуза
|18
|12