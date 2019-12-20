Экс-тренер сборной Франции может возглавить "Монако"

Теги монаколеонарду жардимлоран блан

Экс-тренер сборной Франции может возглавить "Монако"

"Монако" начал поиски нового наставника на замену Леонарду Жардиму.

Как сообщает Foot Mercato, монегаски контактировали с Лораном Бланом, который известен по своей работе в ПСЖ и сборной Франции.

Также "Монако" рассматривает кандидатуры Жюльена Стефана ("Ренн") и Марселино.

Жардим во второй раз возглавил "Монако" в январе 2019 года. После 18 туров клуб идет в Лиге 1 на 9-м месте.

Читайте также: СМИ анонсировали увольнение Жардима из "Монако". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Гол в ворота "Зенита" признан лучшим на групповой стадии Лиги Чемпионов

Гол в ворота "Зенита" признан лучшим на групповой стадии Лиги Чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 17 42
2 Марсель Марсель 18 35
3 Лилль Лилль 18 31
4 Ренн Ренн 17 30
5 Нант Нант 18 29
6 Реймс Реймс 17 27
7 Бордо Бордо 18 26
8 Лион Лион 18 25
9 Монако Монако 17 25
10 Анжер Анжер 18 25
11 Сент-Этьен Сент-Этьен 18 25
12 Монпелье Монпелье 18 24
13 Ницца Ницца 18 24
14 Страсбур Страсбур 18 24
15 Брест Брест 18 22
16 Дижон Дижон 18 17
17 Амьен Амьен 17 17
18 Метц Метц 18 16
19 Ним Ним 17 12
20 Тулуза Тулуза 18 12
Полная таблица

топ-5 тегов