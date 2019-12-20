Экс-тренер сборной Франции может возглавить "Монако"

"Монако" начал поиски нового наставника на замену Леонарду Жардиму.

Как сообщает Foot Mercato, монегаски контактировали с Лораном Бланом, который известен по своей работе в ПСЖ и сборной Франции.

Также "Монако" рассматривает кандидатуры Жюльена Стефана ("Ренн") и Марселино.

Жардим во второй раз возглавил "Монако" в январе 2019 года. После 18 туров клуб идет в Лиге 1 на 9-м месте.

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