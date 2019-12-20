Вернер стал лучшим футболистом Бундеслиги в ноябре

Теги рб лейпцигтимо вернерстатистика

Вернер стал лучшим футболистом Бундеслиги в ноябре

Нападающего "РБ Лейпциг" Тимо Вернера признали лучшим футболистом Бундеслиги в ноябре.

Сообщается, что в голосовании Вернер обошел  Филиппа Макса ("Аугсбург"), Марселя Забитцера ("РБ Лейпциг"), Патрика Херрманна ("Боруссия" Менхенгладбах), Кристофера Нкунку ("РБ Лейпциг") и Милота Рашицу ("«Вердер").

В прошлом месяце футболист принял участие в 4 играх, в которых забил 7 голов и отдал 5 ассистов.

Всего в этом сезоне на счету Вернера 23 забитых мяча и 8 результативных передач в 24 матчах.

Читайте также: "Реал" вступит в борьбу за лучшего бомбардира "РБ Лейпцига". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Россия во второй раз кряду примет клубный чемпионат мира по пляжному футболу

Россия во второй раз кряду примет клубный чемпионат мира по пляжному футболу

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 16 34
2 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 16 34
3 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 16 30
4 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 16 30
5 Шальке Шальке 16 29
6 Фрайбург Фрайбург 16 25
7 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 16 25
8 Вольфсбург Вольфсбург 16 24
9 Хоффенхайм Хоффенхайм 16 24
10 Аугсбург Аугсбург 16 23
11 Унион Берлин Унион Берлин 16 20
12 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 16 18
13 Герта Герта 16 18
14 Майнц 05 Майнц 05 16 18
15 Кельн Кельн 16 14
16 Вердер Бремен Вердер Бремен 16 14
17 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 16 12
18 Падерборн Падерборн 16 9
Полная таблица

топ-5 тегов