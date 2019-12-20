Вернер стал лучшим футболистом Бундеслиги в ноябре
Нападающего "РБ Лейпциг" Тимо Вернера признали лучшим футболистом Бундеслиги в ноябре.
Сообщается, что в голосовании Вернер обошел Филиппа Макса ("Аугсбург"), Марселя Забитцера ("РБ Лейпциг"), Патрика Херрманна ("Боруссия" Менхенгладбах), Кристофера Нкунку ("РБ Лейпциг") и Милота Рашицу ("«Вердер").
В прошлом месяце футболист принял участие в 4 играх, в которых забил 7 голов и отдал 5 ассистов.
Всего в этом сезоне на счету Вернера 23 забитых мяча и 8 результативных передач в 24 матчах.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|РБ Лейпциг
|16
|34
|2
|Боруссия Менхенгладбах
|16
|34
|3
|Бавария Мюнхен
|16
|30
|4
|Боруссия Дортмунд
|16
|30
|5
|Шальке
|16
|29
|6
|Фрайбург
|16
|25
|7
|Байер Леверкузен
|16
|25
|8
|Вольфсбург
|16
|24
|9
|Хоффенхайм
|16
|24
|10
|Аугсбург
|16
|23
|11
|Унион Берлин
|16
|20
|12
|Айнтрахт Франкфурт
|16
|18
|13
|Герта
|16
|18
|14
|Майнц 05
|16
|18
|15
|Кельн
|16
|14
|16
|Вердер Бремен
|16
|14
|17
|Фортуна Дюссельдорф
|16
|12
|18
|Падерборн
|16
|9