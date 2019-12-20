Вернер стал лучшим футболистом Бундеслиги в ноябре

Нападающего "РБ Лейпциг" Тимо Вернера признали лучшим футболистом Бундеслиги в ноябре.

Сообщается, что в голосовании Вернер обошел Филиппа Макса ("Аугсбург"), Марселя Забитцера ("РБ Лейпциг"), Патрика Херрманна ("Боруссия" Менхенгладбах), Кристофера Нкунку ("РБ Лейпциг") и Милота Рашицу ("«Вердер").

В прошлом месяце футболист принял участие в 4 играх, в которых забил 7 голов и отдал 5 ассистов.

Всего в этом сезоне на счету Вернера 23 забитых мяча и 8 результативных передач в 24 матчах.

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