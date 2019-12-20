Агент прокомментировал интерес "Спартака" к нападающему "Ривер Плейта"

Хельмут Веннин, агент нападающего "Ривер Плейт" Рафаэля Сантоса Борре, отреагировал на слухи об интересе "Спартака" к его клиенту.

"Эта информация не соответствует действительности", - заявил агент футболиста.

Ранее сообщалось, что "Спартак" может подписать колумбийца в одно из ближайших трансферных окон.

В текущем сезоне Борре провел 21 матч, в которых забил 10 голов и отдал один ассист.

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