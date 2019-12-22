"Милан" проиграл с разницей в 5 мячей в чемпионате впервые за 21 год

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"Милан" проиграл с разницей в 5 мячей в чемпионате впервые за 21 год

В рамках 17-го тура итальянской Серии А "Аталанта" разгромила "Милан" (5:0).

Как сообщает Opta, "россонери" проиграли с разницей в 5 мячей в Серии А впервые с 1998 года. Тогда миланцы уступили "Роме" (0:5).

Отмечается, что "Милан" проиграл с такой разницей мячей 4-й раз за всю историю.

После 17 туров "Милан" идет в Серии А на 10-м месте, имея в активе 21 очко.

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