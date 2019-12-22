"Милан" проиграл с разницей в 5 мячей в чемпионате впервые за 21 год
В рамках 17-го тура итальянской Серии А "Аталанта" разгромила "Милан" (5:0).
Как сообщает Opta, "россонери" проиграли с разницей в 5 мячей в Серии А впервые с 1998 года. Тогда миланцы уступили "Роме" (0:5).
Отмечается, что "Милан" проиграл с такой разницей мячей 4-й раз за всю историю.
После 17 туров "Милан" идет в Серии А на 10-м месте, имея в активе 21 очко.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Интер Милан
|17
|42
|2
|Ювентус
|17
|42
|3
|Лацио
|16
|36
|4
|Рома
|17
|35
|5
|Кальяри
|17
|29
|6
|Аталанта
|16
|28
|7
|Парма
|16
|24
|8
|Наполи
|16
|21
|9
|Милан
|16
|21
|10
|Торино
|17
|21
|11
|Сассуоло
|16
|19
|12
|Болонья
|16
|19
|13
|Хеллас Верона
|16
|19
|14
|Удинезе
|17
|18
|15
|Фиорентина
|17
|17
|16
|Лечче
|16
|15
|17
|Сампдория
|17
|15
|18
|Брешия
|16
|13
|19
|СПАЛ
|17
|12
|20
|Дженоа
|17
|11