ПСЖ хочет подписать полузащитника "Милана"

Хавбек "Милана" Лукас Пакета попал в сферу интересов ПСЖ.

По информации журналиста Фабрицио Романо, инициатором трансфера является спортивный директор ПСЖ Леонардо. Переговоры между клубами уже стартовали.

В этом сезоне 22-летний бразилец провел 13 игр, в которых отметился одной голевой передачей.

Читайте также: "Реал" и "Манчестер Сити" поборются за игрока ПСЖ. | http://soccernews.ru