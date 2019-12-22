ПСЖ хочет подписать полузащитника "Милана"

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ПСЖ хочет подписать полузащитника "Милана"

Хавбек "Милана" Лукас Пакета попал в сферу интересов ПСЖ.

По информации журналиста Фабрицио Романо, инициатором трансфера является спортивный директор ПСЖ Леонардо. Переговоры между клубами уже стартовали.

В этом сезоне 22-летний бразилец провел 13 игр, в которых отметился одной голевой передачей.

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