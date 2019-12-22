Сульшер прокомментировал поражение от "Уотфорда"

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Сульшер прокомментировал поражение от "Уотфорда"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер прокомментировал результат матча с "Уотфордом" (0:2).

"В начале матча мы были медлительными. Первый тайм обе команды провели ужасно. Когда пропускаешь два гола кряду, то добавляется много работы. В АПЛ необходимо биться за каждое очко. По итогам нашей игры, могу сказать, что мы не заслужили победы. Мы играли медленно и не интенсивно.

Если не реализуешь свои моменты, тебя наказывают. Они реализовали свои моменты, а мы нет. Нужно заслужить каждый дюйм, каждый момент", - приводит слова Сульшера ВВС.

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