Де Хеа - лидер АПЛ по голевым ошибкам в текущем сезоне

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Де Хеа - лидер АПЛ по голевым ошибкам в текущем сезоне

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа пропустил два гола в игре против "Уотфорда" (0:2).

Как сообщает Opta Sports, в эпизоде с одним из голов испанец не сумел зафиксировать мяч и пропустил его между рук.

Таким образом, в текущем сезоне АПЛ Де Хеа допустил уже шестую голевую ошибку и является лидером по этому показателю.

Всего в этом сезоне Де Хеа провел 19 игр, в которых пропустил 22 гола.

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