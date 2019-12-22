ЦСКА хочет взять в аренду нападающего "Фиорентины"

Нападающий "Фиорентины" Педро Абреу попал в сферу интересов ЦСКА.

Сообщается, что "армейцы" планируют взять бразильца в аренду с возможностью выкупа. Известно, что "фиалки" требуют, чтобы сумма выкупа составила 15 миллионов евро, однако ЦСКА постарается сбить цену.

Отмечается, что ЦСКА боролся за футболиста минувшим летом, когда он еще выступал за "Флуминенсе".

В текущем сезоне Абреу принял участие в четырех играх, однако результативными действиями не отличился.

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