Фанаты "Реала" на матче с "Атлетиком" выразили недовольство системой VAR

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Фанаты "Реала" на матче с "Атлетиком" выразили недовольство системой VAR

Фанаты "Реала" во время игры против "Атлетика" выразили свое негативное отношение к системе VAR.

Как сообщает Marca, болельщики освистывали арбитров, когда диктор объявлял их имена, а также когда было сказано, что на матче используется VAR. Также на старте игры фанаты спели: "Зачем нужен VAR".

Отметим, что сегодняшнюю встречу обслуживает Антонио Мигель Матеу Лаос.

Напомним, что такая реакция болельщиков связана с судейским ошибками в прошедшем матче против "Барселоны" (0:0).

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