Фанаты "Реала" на матче с "Атлетиком" выразили недовольство системой VAR
Фанаты "Реала" во время игры против "Атлетика" выразили свое негативное отношение к системе VAR.
Как сообщает Marca, болельщики освистывали арбитров, когда диктор объявлял их имена, а также когда было сказано, что на матче используется VAR. Также на старте игры фанаты спели: "Зачем нужен VAR".
Отметим, что сегодняшнюю встречу обслуживает Антонио Мигель Матеу Лаос.
Напомним, что такая реакция болельщиков связана с судейским ошибками в прошедшем матче против "Барселоны" (0:0).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|18
|39
|2
|Реал Мадрид
|17
|36
|3
|Севилья
|18
|34
|4
|Атлетико Мадрид
|18
|32
|5
|Реал Сосьедад
|18
|31
|6
|Хетафе
|18
|30
|7
|Валенсия
|18
|28
|8
|Атлетик Бильбао
|17
|27
|9
|Вильярреал
|18
|25
|10
|Гранада
|18
|24
|11
|Осасуна
|18
|23
|12
|Леванте
|17
|23
|13
|Бетис
|18
|23
|14
|Реал Вальядолид
|18
|20
|15
|Алавес
|18
|19
|16
|Эйбар
|18
|19
|17
|Мальорка
|18
|15
|18
|Сельта Виго
|17
|14
|19
|Леганес
|18
|13
|20
|Эспаньол
|18
|10