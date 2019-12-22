Фанаты "Реала" на матче с "Атлетиком" выразили недовольство системой VAR

Фанаты "Реала" во время игры против "Атлетика" выразили свое негативное отношение к системе VAR.

Как сообщает Marca, болельщики освистывали арбитров, когда диктор объявлял их имена, а также когда было сказано, что на матче используется VAR. Также на старте игры фанаты спели: "Зачем нужен VAR".

Отметим, что сегодняшнюю встречу обслуживает Антонио Мигель Матеу Лаос.

Напомним, что такая реакция болельщиков связана с судейским ошибками в прошедшем матче против "Барселоны" (0:0).

Читайте также: Зидан: "Мы должны поддерживать ВАР". | http://soccernews.ru