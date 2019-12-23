Линекер отреагировал на победу "Челси" в матче с "Тоттенхэмом"

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Линекер отреагировал на победу "Челси" в матче с "Тоттенхэмом"

Футбольный эксперт Гари Линекер прокомментировал победу "Челси" над "Тоттенхэмом".

"Тренерская карьера Фрэнка Лэмпарда достигла зрелости, если это уже не произошло до игры. Тактический мастер-класс от ученика", - написал Линекер в своем твиттере.

Напомним, что после 18 туров "Челси" с 32 очками идет на 4-м месте, а "шпоры" занимают седьмую позицию.

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