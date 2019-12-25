"Монако" хочет приобрести защитника "Барселоны"

Теги монакобарселонажан-клер тодиботрансферы

"Монако" хочет приобрести защитника "Барселоны"

"Монако" проявляет интересе к защитнику "Барселоны" Жан-Клеру Тодибо.

Как сообщает Le10Sport, французский клуб рассматривает вариант с покупкой 19-летнего француза в зимнее трансферное окно. Однако "сине-гранатовые" пока хотят отпустить футболиста только в аренду.

Ранее сообщалось, что Тодибо отказался переходить в "Милан".

В этом сезоне он провел три матча, однако результативными действиями не отличился.

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