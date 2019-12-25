"Ювентус" форсирует подписание Паредеса

"Ювентус" намерен как можно быстрее оформить переход хавбека ПСЖ Леандро Паредеса.

По сведениям La Stampa, это связано с тем, что игрок туринцев Родриго Бентанкур получил трехматчевую дисквалификацию в игре за Суперкубок Италии против "Лацио" (1:3). Напомним, что в обмен на Паредеса в ПСЖ отправится Эмре Джан.

Отмечается, что спортивный директор "Ювентуса" Фабио Паратичи интересовался Паредесом еще до его трансфера в "Зенит".

В текущем сезоне на счету Паредеса одна голевая передача в 15 играх.

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