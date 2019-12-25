Артета сформировал в "Арсенале" тренерский штаб

Новый наставник "Арсенала" Микель Артета завершил формирование тренерского штаба.

Как сообщает твиттер клуба, помогать испанцу будут Альберт Стейвенберг и Стив Раунд. Тренером голкиперов стал Иньяки Канья.

Также напомним, что в штабе "канониров" остался Фредди Юнгберг, который был и.о. тренера после увольнения Унаи Эмери.

Артета заключил с клубом контракт до лета 2023 года. После 18 туров "канониры" идет в АПЛ на 11-й позиции.

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