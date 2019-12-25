Артета сформировал в "Арсенале" тренерский штаб
Новый наставник "Арсенала" Микель Артета завершил формирование тренерского штаба.
Как сообщает твиттер клуба, помогать испанцу будут Альберт Стейвенберг и Стив Раунд. Тренером голкиперов стал Иньяки Канья.
Также напомним, что в штабе "канониров" остался Фредди Юнгберг, который был и.о. тренера после увольнения Унаи Эмери.
Артета заключил с клубом контракт до лета 2023 года. После 18 туров "канониры" идет в АПЛ на 11-й позиции.
Читайте также: Юнгберг останется в тренерском штабе "Арсенала". | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|17
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|Лестер Сити
|18
|39
|3
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|18
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|4
|Челси
|17
|29
|5
|Шеффилд Юнайтед
|18
|28
|6
|Вулверхэмптон
|18
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|Тоттенхэм
|17
|26
|8
|Манчестер Юнайтед
|18
|25
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|Ньюкасл Юнайтед
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|10
|Бернли
|18
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|11
|Арсенал Лондон
|18
|23
|12
|Кристал Пэлас
|18
|23
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|18
|20
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|Борнмут
|18
|19
|15
|Эвертон
|18
|19
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|17
|19
|17
|Саутгемптон
|18
|18
|18
|Астон Вилла
|18
|15
|19
|Норвич Сити
|18
|12
|20
|Уотфорд
|18
|12