ЦСКА снова попробует подписать Комличенко

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ЦСКА снова попробует подписать Комличенко

ЦСКА возобновил интерес к форварду "Млады Болеслав" Николаю Комличенко.

Как сообщает Metaratings, "армейцы" планируют начать переговоры в январе 2020 года. Отмечается, что речь пойдет об аренде футболиста до конца сезона, но без обязательства выкупа.

Однако чешский клуб не заинтересован в аренде и будет настаивать на полноценном трансфере.

В текущем сезоне на счету Комличенко 12 забитых мячей в 18 играх.

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