"Барселона" нацелилась на вингера ПСЖ

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"Барселона" нацелилась на вингера ПСЖ

Вингер ПСЖ Адиль Аушиш попал в сферу интересов "Барселоны".

Как сообщает Mundo Deportivo, "сине-гранатовые" давно наблюдают за прогрессом 17-летнего француза и хотят заполучить его следующим летом.

Отмечается, что летом у Аушиша истекает соглашение с ПСЖ и игрок не намерен продлевать его. Если Аушиш летом 2020 года переберется в "Барселону", то каталонцам придется выплатить ПСЖ незначительную компенсацию за подготовку футболиста.

В этом сезоне Аушиш сыграл за первую команду парижан всего один матч.

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