Виллиан раскритиковал фанатов "Тоттенхэма"

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Виллиан раскритиковал фанатов "Тоттенхэма"

Вингер "Челси" Виллиан выступил с критикой в адрес фанатов "Тоттенхэма".

Напомним, что в лондонском дерби на минувших выходных расистским нападкам со стороны болельщиков "шпор" подвергся защитник "Челси" Антонио Рюдигер.

"Это позор. Очень расстраивающая ситуация. Я не понимаю мышления этих людей, ведь у них в команде тоже есть темнокожие футболисты. Я действительно не могу понять этого. Я считаю, что нам вместе необходимо остановить это.

Надеюсь, что федерация активнее начнет работать над этой проблемой. Нам очень бы этого хотелось", - приводит слова Виллиана Goal.com.

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