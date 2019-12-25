Посол Украины в Испании обещает санкции против "Райо Вальекано" из-за ситуации с Зозулей

Посол Украины в Испании Анатолий Щерба высказался о ситуации, когда фанаты "Райо Вальекано" оскорбляли форварда "Альбасете" Романа Зозулю.

"Клуб обязательно накажут. Дисциплинарная комиссия уже готовит санкции в отношении "Райо Вальекано". Если матч будет доигран, то без болельщиков. Возможно, клуб также будет оштрафован. Отмечу, что президенты обоих клубов осуждают произошедшее", - заявил Щерба.

Напомним, что на матч "Райо Вальекано" - "Альбасете" был остановлен из-за того, что фанаты хозяев называли Зозулю нацистом.

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