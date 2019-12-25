Суперкомпьютер назвал лучшего футболиста планеты

6 Теги лионель мессикриштиану роналду

Суперкомпьютер назвал лучшего футболиста планеты

Профессора университета KU Leuven и специалисты SciSports использовали суперкомпьтер для определения лучшего игрока мира.

"Зачастую ценность игрока определяется количеством голов и ассистов. Гол - это редкое событие, так как за игру происходит около 1600 действий. С помощью специальной программы мы рассмотрели каждое действие - голы, передачи, удары и их ценность.

В первые сезоны результаты Лионеля Месси и Криштиану Роналду были очень похожи. Однако с сезона 2015/16 аргентинец превосходит своего соперника.

Мы заметили такой компромисс: некоторые игроки совершают много действий с маленькой ценностью или есть те, которые мало касаются мяча, но при этом сильно влияют на результат. Это типично для форвардов, таких как Харри Кейн, Мохамед Салах и Роналду.

Исключительностью Месси стало то, что он проводит много действий с мячом и они имеют высокую ценность", - заявил профессор Джесси Дэвис.

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Комментарии

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Mutaloff
Mutaloff

Очень тонко подметили,с этим полностью согласен,правда я заметил это с сезона 16/17,годом раньше тоже много забивал.

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lesnovsky

Самая высокая ценность дрыг-ноги сегодня это петля от удавки на голове... Больше ничего не осталось... Да и ту он периодически снимает вместе с медалями... Компьютер не ошибся...

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Шнюк
Шнюк

Если Пеле и так знает, что он - король футбола, то про гнома напоминают всеми СМИ и даже проФФессоров привлекают. Кстати, гель выиграл с 15 года три ЛЧ И ЧЕ. Что выиграл гномик?

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Карыч
Карыч

Успокойся, дырявый! В статье про лучшего футболиста, а не про лучшего жопойоба! бггг

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Шнюк
Шнюк

Я спокоен, жопошник. Чего ты возбудился? Портрет коллеги увидел?

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Карыч
Карыч

Вот видишь, обозвался. Значит признался что дырявый! бггггг

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