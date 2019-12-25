Суперкомпьютер назвал лучшего футболиста планеты

Профессора университета KU Leuven и специалисты SciSports использовали суперкомпьтер для определения лучшего игрока мира.

"Зачастую ценность игрока определяется количеством голов и ассистов. Гол - это редкое событие, так как за игру происходит около 1600 действий. С помощью специальной программы мы рассмотрели каждое действие - голы, передачи, удары и их ценность.

В первые сезоны результаты Лионеля Месси и Криштиану Роналду были очень похожи. Однако с сезона 2015/16 аргентинец превосходит своего соперника.

Мы заметили такой компромисс: некоторые игроки совершают много действий с маленькой ценностью или есть те, которые мало касаются мяча, но при этом сильно влияют на результат. Это типично для форвардов, таких как Харри Кейн, Мохамед Салах и Роналду.

Исключительностью Месси стало то, что он проводит много действий с мячом и они имеют высокую ценность", - заявил профессор Джесси Дэвис.

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