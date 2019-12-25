Деспотович рассказал об интересе "Динамо" и "Спартака"

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Деспотович рассказал об интересе "Динамо" и "Спартака"

Форвард "Оренбурга" Джордже Деспотович рассказал об интересе "Динамо" и "Спартака".

"Да, в прошлом сезоне со мной разговаривали Кононов и Хохлов, предлагали перейти к ним в команду. Безусловно, мне было приятно, что мной интересуются такие клубы. Я сказал, что мое соглашение с клубом рассчитано до лета 2020 года, а остальное решаю не я.

Уходить из "Оренбурга" я не спешил, поэтому я не расстроился, что дальше разговоров дело не пошло", - заявил Деспотович.

В этом сезоне 27-летний серб провел 18 игр и забил 7 голов.

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