Кержаков высказался о возможном уходе Чалова в "Челси"

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Кержаков высказался о возможном уходе Чалова в "Челси"

Экс-игрок сборной России Александр Кержаков поделился мнением о возможном переходе форварда ЦСКА Федора Чалова в "Челси".

"У Чалова не получилось бы в "Челси". Он может перейти, но играть там не будет. Вот если подписать соглашение с "Челси" и уйти в аренду, то да. Думаю, Федору еще рано играть за "Челси".

Хотя вдруг он придет и назабивает много голов? Когда Погребняк перешел в "Фулхэм", никто и подумать не мог, что он забьет пять голов подряд", - заявил Кержаков.

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