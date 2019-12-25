"Эвертон" интересуется трансферной целью "Спартака"

"Эвертон" хочет подписать форварда "Ривер Плейт" Рафаэля Борре.

По сведениям As, "ириски" оценивают 24-летнего колумбийца в 15 миллионов евро. Напомним, что ранее интерес к игроку проявлял "Спартак".

Отмечается, что 50 процентов прав на футболиста принадлежат "Атлетико", который также заинтересован в его услугах.

В этом сезоне на счету Борре 10 голов и один ассист в 21 матче.

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